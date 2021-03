日, 코로나 신규 확진 이틀째 2000명 육박…재확산 우려

[아시아경제 이기민 기자] 2020도쿄올림픽을 3개월여 앞둔 일본에서 이틀째 2000여명 안팎의 코로나19 신규 확진자가 발생했다.

25일 NHK 방송에 따르면 이날 일본 전역에서 새롭게 확인된 코로나19 감염자는 총 1917명(오후 6시 40분 기준)으로 집계됐다.

전날 1918명의 신규 확진자가 나온 데 이어 이틀 연속 2000명선에 근접했다. 이날 기준으로 긴급사태가 발효됐던 지난 달 4일(2578명) 이후 최다 신규확진자 수를 기록한 셈이다.

이날까지 일본의 누적 확진자 수는 46만3727명이고 전체 사망자는 하루 새 27명이 늘어 8984명이 됐다. 일본에서는 지난 22일 수도권 지역을 마지막으로 코로나19 긴급사태가 해제된 이후 신규 확진자가 다시 늘고 있다. 수도인 도쿄 지역에서는 이날 294명이 감염됐다.

일각에서는 지난 1월 절정을 이뤘던 3차 유행을 능가하는 수준의 급격한 재확산 가능성을 우려하고 있다. 교도통신은 오사카, 오키나와 등 각지에서 신규 감염자가 다시 늘어 긴급사태가 전면적으로 풀린 지 일주일도 지나지 않아 재확산 우려가 현실화하고 있다고 분석했다.

