"서울시장 후보 지지율, 오세훈 46% 박영선 25%"

[아시아경제 임혜선 기자] 국민의힘 오세훈 서울시장 후보가 더불어민주당 박영선 후보를 20%포인트 이상 앞서고 있다는 여론조사 결과가 나왔다.

25일 한길리서치가 매일경제·MBN 의뢰를 받아 지난 22∼23일 18세 이상 서울시민 859명에게 서울시장 후보의 지지율을 조사한 결과 오 후보는 46.3%, 박 후보는 25.3%로 나타났다. 두 후보간 격차는 21%포인트로 오차범위(95% 신뢰수준에 ±3.3%포인트) 밖이다.

연령대별로 보면 오 후보는 전 연령대에서 박 후보를 앞섰다. 특히 60대 이상에서는 오 후보 65.6%, 박 후보 15.2%로 격차가 50%포인트를 넘었다. 40대도 오 후보 40.6%, 박 후보 33.7%였고, 50대에서는 오 후보 46.9%, 박 후보 30.5%였다. 30대에서는 오 후보 34.2%, 박 후보 32.8%로 유일하게 오차범위내 격차였다. 20대의 경우 오 후보와 박 후보 지지가 각각 34.7%, 20.3%였다.

후보 결정에 영향을 미치는 요인으로는 '정책·시정운영 능력'을 꼽은 응답자가 23.9%로 가장 많았다.

