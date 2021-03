文대통령 "나로우주센터, 지축 울린다는 말이 실감나"

누리호 마지막 종합연소시험 성공 의미 부여…"세가지 연설문 준비, 성공버전 연설 기분 좋아"

[아시아경제 류정민 기자] 문재인 대통령은 25일 소셜네트워크서비스(SNS)에 올린 글에서 "‘지축을 울린다’는 말이 실감났다. 외나로도, 아름다운 해변으로 둘러싸인 ‘나로우주센터’에서 그야말로 지축이 울렸다"고 말했다.

문 대통령은 "오늘 우리는 한국형 우주발사체 ‘누리호’의 마지막 종합연소시험에 성공했다. 드디어 개발이 완료되었고, 올 10월 본발사만 남았다"고 설명했다.

문 대통령은 "75톤급 4개의 로켓 엔진에서 연소가 이뤄지는 125초 동안 엄청난 증기가 뿜어나왔고, 땅을 울리는 굉음과 진동이 1370m 떨어진 참관 지점까지 고스란히 전해졌다"고 덧붙였다.

문 대통령은 "모두가 함께 초를 재는 조마조마하고 긴장된 마음으로 연소시험의 성공을 지켜보았다. 로켓 발사체는 기술 이전을 해 주지 않기 때문에 300여 기업이 참여하여 순 우리기술로 이룬 쾌거"라면서 "이제 우리도 우리 위성을, 우리 발사체로, 우리 땅에서 발사할 수 있게 됐다"고 평가했다.

문 대통령은 "‘세계 7대 우주 강국’, 아직은 낯설게 느껴지는 우리의 꿈이 이렇게 쑥쑥 자라나고 있다"면서 "혹시 연소시험이 연기되거나 실패할지도 몰라서 세 가지 버전의 연설문을 준비해갔는데, 성공 버전으로 연설할 수 있어서 더욱 기분 좋았다"고 말했다.

