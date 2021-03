구로구, 해외 전시회 참여 기업 참가비 등 지원

독자적 해외진출 어려운 중소기업 위해 KOTRA 해외무역관이 현지 지사 역할 수행... 기업 10개사 선정 총 1500만원 지원… 구청 지역경제과 방문 또는 우편신청

[아시아경제 박종일 기자] 구로구(구청장 이성)가 해외지사화사업 참여 기업을 대상으로 참가비를 지원한다.

구로구는 “코로나19 장기화로 지역내 수출 기업이 어려움을 겪고 있다”며 “이에 대한무역투자진흥공사가 펼치는 해외지사화사업의 참가 기업을 돕겠다”고 25일 밝혔다.

‘해외지사화사업’은 독자적인 해외진출이 어려운 중소기업을 위해 대한무역투자진흥공사(KOTRA) 해외무역관이 현지 지사 역할을 대행하는 프로그램이다.

수출계약, 전시·상담회 참가, 브랜드 홍보, 현지법인 설립 등을 돕고 공동 물류센터를 이용해 창고와 물류컨설팅도 제공한다.

구로구는 올해 KOTRA의 해외지사화사업에 참가하는 지역내 기업 중 10곳 내외를 선정해 참가비의 50%(최대 175만원)를 지원한다. 기업별 연 1회, 1개 무역관에 한해 지원받을 수 있다.

2020년 수혜 또는 중도포기 기업, 동일 무역관에 대해 타 기관의 지원을 받은 기업, 국세·지방세 체납 기업 등은 제외된다.

참여를 원하는 기업은 사업자등록증, 참가신청서, 기업소개서 등을 구비해 구청 지역경제과를 방문하거나 우편으로 신청하면 된다.

예산 소진 시 조기 마감될 수 있다. 자세한 사항은 구청 홈페이지 참조.

구로구 관계자는 “이번 해외지사화사업 참가비 지원이 수출에 어려움을 겪고 있는 기업인들에게 도움이 되길 바란다”며 “앞으로도 지역내 중소기업의 해외 진출과 수출을 지원하는 다양한 정책을 마련하겠다”고 전했다.

박종일 기자 dream@asiae.co.kr