네이버, "24일 서비스 오류는 디도스 공격 영향"

과학기술정보통신부, 한국인터넷진흥원과 조사 예정

[아시아경제 부애리 기자] 네이버(NAVER)에서 24일 발생한 먹통 사태 원인이 '분산서비스거부(DDoS·디도스) 공격' 때문인 것으로 확인됐다.

네이버 측은 25일 "외부에서 디도스 공격이 들어와 이를 방어한 이후 네트워크 스위치 장비를 다시 부팅하는 과정에서 서비스 접속 오류가 발생했다"면서 "과학기술정보통신부, 한국인터넷진흥원과 함께 조사할 예정"이라고 밝혔다. 회사는 대응장비 증설 등을 추진하고 정부와도 함께 대응방안을 마련한다는 방침이다. 디도스는 분산서비스 거부 공격 악성코드를 삽입해 감염시킨 좀비PC를 활용해 특정 시간대 공격명령을 실행해 공격 대상 컴퓨터에 동시 접속 요청을 함으로써 시스템을 마비시키는 방식의 사이버 공격이다.

앞서 네이버 뉴스·블로그·카페 등 일부 서비스 페이지에서 전날 오후 5시26분부터 40분 가량 접속 오류가 발생했다.

네이버는 2009년, 2011년 정부 등과 함께 디도스 공격을 받은 바 있다.

부애리 기자 aeri345@asiae.co.kr