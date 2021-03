경남 산청군의 저력 … '지역 경제력지수' 10년간 무려 70계단 상승

삶의 여유 공간지수 2018년 47위에서 2020년 2위

…종합 지역발전지수는 지난 10년간 30계단 올라



[아시아경제 영남취재본부 최순경 기자] 한국농촌경제연구원이 발표한 ‘2020 지역발전지수’ 산출 결과 경남 산청군의 지역 경제력지수 부문이 지난 10년간 70계단 이상 상승한 것으로 나타났다.

산청군은 '2020 지역발전지수' 보고서를 인용, 2010년 대비 2020년의 지역 경제력지수 순위가 70위 이상 상승한 것으로 집계됐다고 26일 밝혔다.

지역발전지수는 한국농촌경제연구원이 지난 2008년부터 2년 주기로 시·군(특·광역시의 구 지역을 제외한 159개 시·군)의 영역별 발전 정도를 객관적 통계자료를 활용해 지표로 구축하고 지역별 진단 및 상호 비교한 지수다.

이 지수는 시·군별로 ▲삶터(생활 서비스 지수) ▲일터(지역 경제력 지수) ▲쉼터(삶의 야유공간 지수) ▲공동체의 터(주민 활력 지수)로 개념화하고 각 영역의 발전 정도가 주민 삶의 질에 영향을 미친다고 가정하고 산출했다.

보고서는 산청지역 경제력 지수의 순위 상승 요인으로 절대적인 사업체 수는 많지 않지만, 증가세가 눈에 띄며, 인구 대비 일자리 수도 상대적으로 많다고 설명했다.

산청군은 또 삶의 야유공간 지수에서도 순위가 크게 상승한 지역으로 나타났다. 지난 ‘2018년 지역발전지수’ 평가에서 47위에 머물렀던 산청군은 2020년 평가에서 2위를 기록했다.

이재근 산청군수는 "우리 군 지역발전지수의 꾸준한 상승은 지역주민과 행정, 관계기관들이 함께 일궈낸 성과"라며 "앞으로 지역 경제력지수, 삶의 야유공간 지수뿐 아니라 생활 서비스 지수와 주민 활력 지수에서도 좋은 지표가 나올 수 있도록 꾸준히 노력하겠다"고 전했다.

영남취재본부 최순경 기자 tkv0122@asiae.co.kr