[포토]유덕열 동대문구청장, 저출산 극복 위한 릴레이 챌린지 동참

[아시아경제 박종일 기자] 유덕열 동대문구청장이 ‘저출산 극복 함께해요! 범국민 포(4)함 릴레이 챌린지’에 동참했다.

‘저출산 극복 함께해요! 범국민 포(4)함 릴레이 챌린지’는 저출산으로 인한 국가 위기에 대응하고자 범국민 연대와 협력을 바탕으로 ‘함께 일하고, 함께 돌보고, 함께 지키고, 함께 행복한 대한민국’을 만드는 데 동참하는 취지로 진행되는 참여형 캠페인이다.

이번 챌린지는 챌린지에 먼저 참여한 대상자에게 지목받은 주자가 저출산 극복 캐치프레이즈가 적힌 사진 등을 SNS(인스타그램, 페이스북, 유튜브, 트위터 등)에 게시한 뒤 1주일 단위로 다음 참여자 2명을 지목하는 방식으로 진행된다.

충북 제천시장의 지목을 받아 8번째 주자로 참여하게 된 유덕열 동대문구청장은 ‘아이 낳고 키우기 좋은 동대문구, 함께 키우며 더불어 행복한 대한민국’을 응원하며 “이번 챌린지를 함께하며 적극적인 저출산 극복정책에 힘을 더하겠다”며 다음 릴레이 참여자로 황숙주 전북 순창군수 및 최형식 전남 담양군수를 지목했다.

한편 동대문구는 저출산 극복 및 출산장려를 위해 ▲출생축하용품 품목 및 금액 확대 ▲다자녀입학축하금 지원 ▲지역내 모든 새마을금고, 신협과의 업무협약을 통한 아기통장발급 및 출산축하금 지원 등을 추진하고 있다.

박종일 기자 dream@asiae.co.kr