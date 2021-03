[아시아경제 박종일 기자] 양천구(구청장 김수영)는 전통시장 이용객들에게 쾌적한 환경을 제공, 매출증대와 시장상권 활성화를 위해 22일부터 26일까지 지역내 등록시장 4개소(목사랑, 목동깨비, 신영, 경창시장)를 대상으로 보행로 물청소를 지원한다.

구는 전통시장 보행로 폭을 고려, 소형 물차 또는 브러시 청소차량을 투입, 보행자의 안전 및 적치상품 훼손 방지를 위해 상인회와 사전협의, 함께 진행했다.

