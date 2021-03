[아시아경제 임혜선 기자] 한국거래소 코스닥시장본부는 25일 유테크 유테크 178780 | 코스닥 증권정보 현재가 1,730 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 1,730 2021.03.25 15:30 장마감 관련기사 유테크, 커뮤니티 활발... 주가 12.67%.AI가 선택한 상승확률이 높은 5가지 핵심종목 결산시즌...코스닥 적자기업 비상 close 에 대해 공시번복, 공시변경 사유로 불성실공시법인지정을 예고했다.

임혜선 기자 lhsro@asiae.co.kr