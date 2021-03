거창군, 공무원 '부동산투기' 조사 범위 확대 …시민사회단체 요구 수용

공익제보센터 운영, 군민들의 적극적인 공익제보 기대



[아시아경제 영남취재본부 최순경 기자] 경남 거창군은 22일부터 공무원 대상 부동산투기 의혹을 조사하고 있는 가운데 전수조사 대상과 기간을 확대 추진한다고 25일 밝혔다.

이번 조사 확대 결정은 시민사회단체 요구사항을 일부 수용하는 한편 군민의 기대 수준에 부응하기 위한 조치라는 게 거창군의 설명이다.

군은 우선 피조사 공무원들의 직위를 고려, 특별조사단장의 지위를 부군수로 격상했다. 전수조사 대상 또한 시민단체 요구를 적극적으로 수용, 2009년 1월 1일부터 현재까지의 토지거래명세로 애초 계획보다 2년 더 확대했다.

그간 충분한 의혹 해소에도 불구하고 지속해서 제기된 거창구치소와 성산마을 이주 단지 사업도 조사 대상에 포함해 논란의 종지부를 찍을 계획이다.

특히 공무원 부동산 투기에 대한 내실 있는 조사를 위해 공익제보센터를 운영함으로써 군민들의 공익제보를 적극적으로 장려할 계획이다.

구인모 거창군수는 "자체 전수조사에 한계가 있을 수 있는 만큼 공무원의 불법 부동산 투기에 관한 내용을 알고 계신 군민들께서는 적극적으로 제보해 달라"고 당부했다.

