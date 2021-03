'최악의 가뭄' 대만, 반도체 공장 물 공급 15% 줄여

TSMC "차질 없어…물탱크 트럭으로 물 공급할 것"

[아시아경제 이기민 기자] 최악의 가뭄사태를 겪고 있는 대만이 반도체 공장이 있는 중부 지역의 물 공급을 줄이기로 했다.

25일 블룸버그 통신 등에 따르면 대만 정부는 전날 6년 만에 처음으로 물 공급 적색경보를 발령했다. 대만 중부지방의 일부 지역은 수원지의 수위가 심각하게 낮은 상태다.

이에 따라 대만 정부는 타이중현 지역의 산업 단지 2곳에 대한 물 공급을 15% 감축할 예정이다. 이 곳에는 세계 1위의 파운드리(반도체 위탁생산) 업체인 대만의 TSMC와 미국의 마이크론 공장이 있다. 반도체 제조 공정에는 다량의 깨끗한 물이 필요하다.

물 공급 감축은 다음 달 6일부터 타이중현과 마오리현 마오리현 모든 사용자에게 적용된다. 다만 왕메이화 대만 경제부장(장관)은 물 공급 감축에도 반도체 공장의 생산에는 차질이 없을 것이라고 설명했다.

TSMC도 이메일 발표문에서 이번 조치가 공장 운영에 영향을 미치지 못할 것이라며 TSMC는 물탱크 트럭을 이용해 물 공급량을 늘릴 계획이라고 밝혔다.

다만 글로벌 반도체 공급 부족 사태를 맞아 반도체 업체들이 생산량을 늘리고 있는 만큼 물 공급 사태가 장기화하면 영향을 받을 수도 있다.

왕 경제부장은 5월 말까지는 기술 기업들이 공장을 가동하는 데 충분한 물 보유량을 확보하겠다고 밝힌 바 있다.

