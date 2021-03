김철우 보성군수, 신규사업 추진 위해 국회 방문

김승남 국회의원 만나 치유숲단지, 갯벌 복원사업 논의

[아시아경제 호남취재본부 박천석 기자] 전남 보성군 김철우군수가 25일 지역구 국회의원인 김승남 의원실을 방문해 신규사업의 타당성에 대해 설명하고, 공동대응 방안에 대해 논의했다.

이날 김 군수는 ▲봉화산 선도사업장 에너지 자립형 산악 자연치유 관광 숲 단지 조성사업(400억 원)과 ▲벌교 갯벌 복원 사업(180억 원), ▲보성 율포항 국가 어항 지정 등의 사업에 대해 필요성과 추진계획 등을 공유했다.

봉화산 선도 사업장 에너지 자립형 산악 자연 치유 관광 숲 단지 조성사업은 ▲산악형 자연 치유 관광 숲 단지 조성, ▲산림 에너지 자립 마을 조성, ▲선도 산림 경영 단지 조성 사업 등으로 이뤄져 있으며 산림 자원과 산림 산업을 관광자원으로 활용하는 6차 산업 연계형 사업이며, 에너지 자립형 마을을 구성해 산림 분야에서 그린 뉴딜을 실현할 수 있을 것으로 기대된다.

또한, 벌교 갯벌 복원사업은 벌교읍 장암리와 장도일원의 갯벌 생태계를 복원하는 사업으로 지구온난화와 환경변화로 갯벌 생태계 다양성이 감소함에 따라 염생식물 군락을 보호하고, 친수시설 등을 설치해 갯벌 생태계를 보존하는 사업이다.

율포항 국가어항 지정은 보성군의 숙원사업으로 지난 1972년 지방어항 지정 이후 시설 개선율이 저조하고, 어항 시설이 협소해 태풍내습 시 해상 사고 위험에 노출 될 가능성이 높아 대규모 투자가 절실한 상황이다.

군은 국가어항 지정 타당성 및 개발 계획 수립 용역을 진행하며 국가어항 지정에 적극 대응해 나가고 있다.

김철우 군수는 “지역민의 오랜 염원인 숙원사업을 해결하고, 다음 세대까지 책임질 수 있도록 미래 지향적인 사업을 적극 유치해 나가는 데에 김승남 국회의원과 긴밀히 소통하면서 적극 협력해 나가겠다”고 말했다.

한편, 이날 김 군수는 서삼석, 송갑석, 윤재갑 국회의원 등을 만나 코로나19로 어려워진 농어가 경영 바우처·인력·자금 종합 지원과 소상공인 지원방안을 담은 정부 제1회 추가경정예산이 국회에서 의결될 수 있도록 적극 노력해준 것에 대한 감사인사를 전했다.

호남취재본부 박천석 기자 kun5783@asiae.co.kr