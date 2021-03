GS건설, 스마트 안전보건 관리 구축 나선다

대한산업안전협회, 대한산업보건협회와 MOU 체결

[아시아경제 김혜민 기자] GS건설이 건설현장 재해 예방을 위해 스마트 안전보건 관리체제 구축에 나선다.

이를 위해 GS건설은 25일 서울 금천구 가산동 KISA 안전교육센터에서 대한산업안전협회, 대한산업보건협회와 공동협력 협약을 체결했다고 밝혔다. 체결식에는 우무현 GS건설 지속가능경영부문 사장이 참석했다.

GS건설은 이번 협약을 계기로 각 기관이 가진 역량과 자원을 적극 활용해 산업재해 감소를 위한 공동 노력을 진행할 계획이다. 안전보건관리의 디지털화에 따른 변화를 연구 분석하고, 스마트 안전보건관리 기술에 기반을 둔 교육 컨텐츠도 개발하기로 했다.

우 사장은 "이번 협약식으로 건설현장 안전보건에 대한 패러다임과 정책 변화에 선제적으로 대응할 수 있는 네트워크를 구축하게 됐다"며 "4차 산업혁명에 대비해 첨단 재해예방 시스템을 발굴하고 보급에 나서는 등 선진화에 나설 것"이라고 밝혔다.

