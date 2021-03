인천공항, 개항 20주년 기념 온라인 세미나 성황리 종료

[아시아경제 이동우 기자] 인천국제공항공사는 인천공항 개항 20주년을 기념해 해외 여행사 관계자들을 초청해 진행한 온라인 세미나를 성황리에 종료했다고 25일 밝혔다.

23일부터 이날까지 3일간 진행한 온라인 세미나는 'Fly Again with Incheon Airport'를 주제로 코로나19 장기화에 따른 어려움을 겪고 있는 해외 각지 여행사들과 소통하고자 기획됐다. 미주, 일본, 중국, 동남아 등 전 세계 15개국 400개 여행사의 임직원 700여 명이 참가하며 인천공항에 대한 여행사들의 관심을 입증했다.

지역별로 총 6회에 걸쳐 진행된 세미나에서는 안전한 항공여행을 위한 인천공항과 항공사의 방역 노력 및 인천공항의 출입국·환승 절차 등을 해외 여행사에 안내하고, 여행업계의 어려움과 애로사항에 대한 현장 목소리를 청취했다.

김경욱 인천국제공항공사 사장은 “앞으로도 인천국제공항공사는 코로나19 위기상황을 함께 헤쳐 나갈 수 있도록 항공, 여행업계의 파트너들과 협력하며 수요 회복의 기반을 마련하는데 적극 앞장서겠다”고 말했다.

한편 공사는 코로나19로 인해 항공 여행의 각종 규제가 지속적으로 변동하는 상황에서 정확하고 신속한 정보 제공을 통해 승객들이 안심하고 여행할 수 있도록 여행사, 현지 항공사 및 다국적 기업을 대상으로 릴레이 온라인 세미나를 개최하고 있다.

