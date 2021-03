두테르테 "'백신 새치기 ' 지자체장 9명 수사 돌입"

[아시아경제 조현의 기자] 로드리고 두테르테 필리핀 대통령이 코로나19 백신을 '새치기 접종'한 시장 등 지방자치단체장 최소 9명에 대한 수사에 착수할 것을 명령했다.

25일(현지시간) AP통신에 따르면 두테르테 대통령은 전날 각료 회의에서 이같이 밝힌 뒤 "이들 외에도 유명인의 아들이 자신의 순서가 오기 전에 백신을 맞았다"고 말했다.

필리핀은 현재 의료진에 대한 접종을 진행 중이다. 두테르테 대통령은 "의료진을 최우선 접종 순위에 두지 않으면 세계보건기구(WHO)가 주도하는 코백스 퍼실리티로부터 백신을 받지 못하게 될 수 있다"고 경고했다고 AP통신이 전했다.

필리핀은 코백스 외에도 중국으로부터도 코로나19 백신을 기부받았다. AP통신은 "성인 7000만명을 접종하겠다는 필리핀 정부의 목표는 점점 늦춰지고 있다"며 "다음 순서는 고령층, 코로나19 증상이 없는 사람과 빈곤층"이라고 했다.

