英 여왕 증손자, 집 화장실 바닥에서 태어나…"병원 갈 틈도 없었다"

[아시아경제 권재희 기자] 엘리자베스 2세 영국 여왕의 증손자가 너무 빨리 나오는 바람에 집 화장실 바닥에서 태어났다고 더 타임스가 24일(현지시간) 보도했다.

보도에 따르면 여왕의 손녀이자 앤 공주의 딸인 자라 틴달은 지난 21일 저녁 병원에 갈 틈도 없이 집 화장실 바닥에서 셋째 아이를 출산했다.

남편인 영국 럭비 스타 마이크 틴달은 럭비 팟캐스트에 출연해 "정말 빨리 나오는 바람에 병원에 갈 수조차 없었다"고 말했다.

틴달은 "달려가 매트를 가져오고 화장실 바닥에 매트를 깔고 수건을 두고"라며 경황없던 당시 상황을 전했다.

이번에 태어난 아이는 여왕의 10번째 증손자로, 왕위 서열은 22위다.

아이 이름은 여왕의 남편인 필립공과 틴달의 아버지 이름에서 따와서 루카스 필립 틴달이라고 지었다.

버킹엄궁은 공식 성명을 통해 "여왕 부부가 소식을 듣고 기뻐하고 있으며 상황이 될 때 만나보기를 기대하고 있다"고 말했다.

