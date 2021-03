IS동서 '울산 뉴시티 에일린의 뜰' 견본주택 열고 분양 시작

총 1947가구 중 803가구 1차 분양

아이에스동서(IS동서)는 '울산 뉴시티 에일린의 뜰' 견본주택을 열고 분양 절차에 돌입한다고 25일 밝혔다.

'울산 뉴시티 에일린의 뜰'은 울산 울주군 덕하지구 B1·2블록에 총 1947가구 대단지로 들어서며, 이중 1차로 803가구를 이번에 분양한다. 선호도 높은 전용면적 59~84㎡ 중소형 타입으로만 구성되는데다. 전 세대 일반분양으로 나와 로열동·층 당첨도 가능하다.

먼저 전용면적 59·84㎡타입에 4베이 구조를 선보이며, 타입에 따라 가변형 벽체를 도입해 실내를 라이프 스타일에 맞게 활용 가능하다. 또한 주방벽체 및 상판 엔지니어드 스톤, 스마트 오븐, 3구 인덕션, 빌트인 김치냉장고, 의류관리기, 시스템에어컨(4대) 등을 기본 제공한다.

단지 내 키즈워터파크, 키즈파티룸, 볼풀장, 캠핑장 등 아이들을 위한 공간이 마련되며 농구장, 풋살장, GDR골프장, 필라테스장, 사우나 등 입주민의 운동·여가시설도 조성된다.

업체와 연계해 입주민 자녀들의 잠재력과 재능을 길러줄 각종 교육 프로그램도 제공할 방침이다. 먼저 교육 플랫폼 업체 야나두와 협약해 2년 동안 온라인 영어 교육 프로그램을 운영할 계획이다. 아울러 울산 현대 축구단과 협약을 통해 초등학생 입주민 자녀들을 대상으로 2년 간 축구교실을 운영할 예정이다.

단지 인근 덕하역에는 올해 10월 부산~울산을 잇는 동해선이 개통 예정으로 향후 해운대까지 10개 정거장이면 도달 가능하다. 또한 동해고속도로 청량 IC, 31번국도 등을 통해 동해안 곳곳으로 이동 할 수 있다.

남구 생활권에 속해 차량으로 20분이면 남구 내 번화가인 롯데백화점(울산점), 현대백화점(울산점), 뉴코아아울렛(울산점), 고속버스터미널 등을 이용할 수 있다. 단지 바로 앞에는 청량천이 흐르고 이를 따라 수변공원과 산책로가 있다.

울산 뉴시티 에일린의 뜰은 비규제지역이라는 점도 주목된다. 만 19세 이상, 청약통장 가입기간 6개월 이상, 지역별·면적별 예치금 등의 조건을 충족하면 세대주, 세대원 누구나 1순위 자격이 주어진다. 또한 재당첨 제한이 없고 대출규제도 덜하다.

한국 부동산원청약홈에서 4월 7일 특별공급을 시작으로 8일 1순위, 9일 2순위 청약이 진행된다. 당첨자 발표일은 16일이며, 정당 계약은 27~29일까지 3일간 실시한다.

견본주택은 울산 남구 삼산로 248(달동 1256-6)에 자리잡았다.

김동표 기자 letmein@asiae.co.kr