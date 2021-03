[신간안내]'철학사 아는 척하기' 外

'AI 이후 인류의 미래'·'하드씽'

◆철학사 아는 척하기= 고대 그리스 철학부터 포스트모더니즘까지 방대한 철학사를 그림과 만화로 쉽게 풀어낸다. 질문에서 시작해 질문으로 끝난다는 철학의 본질을 파헤친다. 역사 속 많은 철학자의 생각을 들여다보며 철학과 종교가 같은 맥락인지, 정치·경제와 어떤 관계가 있는지 알아본다. 철학사를 처음 공부하는 이들에게 유익한 이정표다.(데이브 로빈슨 지음/양영철 옮김/팬덤북스)

◆AI 이후 인류의 미래= 인류가 선진적 문명을 창조하려면 인간·기술 중심의 사고를 버리고 생활양식으로 전환해야 한다고 주장한다. 소프트 기술로 지속가능한 발전을 추구하며 위대한 문명을 창조해야 한다고 역설한다. 모든 나라가 하나의 세계 속에서 운명공동체로 공존하고 있다는 인식 아래 공동 목표를 향해 분투하자는 제안이다.(진저우잉 지음/이용빈 옮김/시크릿하우스)

◆하드씽= 저자는 ‘클럽하우스’ 투자를 주도한 앤드리슨호로위츠의 공동창업자다. 성공한 창업가라는 모습 뒤에 숨겨진 우여곡절의 삶을 기술한다. 리더라면 누구나 경영의 난제에 부딪히게 마련이라며 경제 경영서에서 말하는 성공 공식으로는 해결할 수 없다고 강조한다. 자신의 경험을 열거하며 정답 없는 문제를 풀어가기 위한 최선의 한 수를 제시한다.(벤 호로위츠 지음/안진환 옮김/한국경제신문)

