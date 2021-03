포항시, '화이자' 4000명 분 접종센터 배송 … 75세 이상 희망자 조사

4월1일부터 접종 예정

[아시아경제 영남취재본부 박동욱 기자] 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 화이자 백신 4000여명 분이 24일 오후 경북 포항에 도착<사진>, 안전하게 보관 후 4월부터 75세 이상 어르신 접종에 사용된다.

포항시에 따르면 정부가 화이자사(社)와 계약한 백신 1300만명 분 가운데 고령층 접종용 25만명 분이 24일 오전 인천국제공항 화물터미널에 우선 도착, 군사경찰과 군의 경호 속에서 백신 이송 차량으로 옮겨졌다.

화이자 백신은 중간 물류센터를 거치지 않고 이날 오후 포항 등 전국 접종센터 22곳으로 배송됐다. 화이자 백신은 코로나19 포항시 남구 예방접종센터에 우선적으로 7트레이(4095명 분)가 배정됐다.

시는 백신을 안전하게 수령·보관 하는 것 외에도 접종대상자를 조사하고 예방접종센터를 추가 확대하는 작업도 진행하고 있다. 접종대상자 조사는 지역사회에 거주하는 만 75세 이상 3만2천여 명을 대상으로 접종에 동의하는 사람을 파악하는 것이다.

접종 대상자가 관할 행정복지센터에 직접 가서 접종 동의서를 내면 된다. 포항시는 현재 담당 공무원, 이장·통장·반장 등이 접종 대상을 직접 찾아가 동의 여부를 조사하는 방식도 병행하고 있다.

포항시는 만 75세 이상 접종 동의자들에게 직접 연락해 접종 일정을 잡고 안내할 예정이다. 또한, 4월경에 포항시 북구 예방접종센터를 추가 개소해 접종센터를 확대할 예정이다.

이강덕 포항시장은 "화이자 백신을 효율적으로 접종하기 위해 접종 대상자 명단 및 등록 관리, 대상자 수송대책 등을 논의 중"이라며 "내달 1일부터 화이자 백신을 성공적으로 접종할 수 있도록 만전을 기하겠다"고 전했다.

