[공직자재산공개] 권덕철 복지부 장관 18억… 정은경 질병청장 37억

[아시아경제 이춘희 기자] 권덕철 보건복지부 장관이 지난해보다 209만원 줄어든 18억여원의 재산을 신고했다. 정은경 질병청장은 37억여원을 신고했고, 한광협 한국보건의료연구원장은 약 115억원의 재산을 신고해 복지부 산하 공공기관장 중 가장 많은 재산을 신고했다.

25일 정부공직자윤리위원회가 관보를 통해 공개한 '정기 재산변동사항 신고내역'에 따르면 권 장관은 본인과 가족 명의로 보유한 재산이 18억4239만원이라고 신고했다.

권 장관은 배우자 명의의 강원 양양군 소재 단독주택과 토지(총 2억9000만원) 및 서울 강남구 개포동 상가(2억8000만원), 모친 명의의 전북 남원시 아파트(3470만원)를 보유했다고 신고했다. 이와 함께 서울 강남구 일원동 아파트 전세권(7억원)을 합쳐 총 13억470만원의 부동산 재산을 공개했다. 이 중 양양군 단독주택은 7000만원에 임대 중이다.

예금은 본인과 가족을 합쳐 총 9억635만원을, 자동차 2대 2932만원을 신고했다. 채무액은 3억9798만원이다.

양성일 1차관은 본인과 가족의 재산으로 전년보다 1억3084만원 늘어난 10억8559만원을, 강도태 2차관은 1억2991만원 증가한 13억3771만원을 신고했다. 양 차관은 부동산 재산으로 경기 성남시 분당구에 소유한 아파트 6억5800만원을 신고했다. 강 차관은 세종에 보유한 아파트 3억9400만원과 경기 성남시 분당구의 아파트 전세권 6억2000만원을 등록했다. 현재 강 차관은 세종 보유 아파트는 1억5000만원에 임차한 상태다.

김강립 식품의약품안전처장은 본인 소유 아파트 6억7190만원과 본인 및 가족 예금 4억6850만원 등을 합쳐 총 14억8853만원의 재산을 신고했다. 부친 명의의 아파트 공시가격 변동, 본인과 자녀의 급여 소득 등으로 전년 대비 1억1990만원 늘어난 재산을 공개했다.

정은경 질병관리청장의 재산은 37억3408만원으로 지난해보다 2억5626만원 증가했다. 본인과 배우자 공동 명의의 서울 용산구 아파트 공시가격 상승과 함께 본인과 가족의 근로소득 저축 등으로 재산이 늘어났다.

한광협 한국보건의료연구원장은 총 115억3594만원의 재산을 신고해 복지부 산하 공공기관장 중 가장 많은 재산을 신고했다. 전체 재산공개 대상자 중에서는 재산총액 상위 10위, 공직유관단체장 중에서는 3위에 해당하는 금액이다.

한 원장은 본인과 배우자 공동 소유의 서울 용산구 아파트 28억8200만원을 포함해 예금 78억8268만원 등을 신고했다. 특히 용산구 아파트의 경우 실거래가 상승으로 인해 가액이 지난해 18억2400만원에서 올해 28억8200만원으로 급증했다.

이외에도 이응세 한국한의약진흥원장이 부동산 50억6040만원, 예금 8억387만원, 증권 6억6334만원 등을 합쳐 총 63억7756만원의 재산을 신고해 공직유관단체장 중 8번째로 많은 재산을 등록했다.

