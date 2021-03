디지털 지성규, ESG 함영주, 글로벌 이은형…하나금융 '3인 부회장 체제' 개편

[아시아경제 성기호 기자] 하나금융그룹이 ESG(환경·사회·지배구조)·글로벌·플랫폼 금융을 3대 혁신 역량으로 삼고 각 부문을 부회장이 총괄하는 3인 부회장 체제에 돌입한다.

하나금융그룹은 ESG·글로벌·플랫폼 3대 전략 달성을 위한 2021년 지주사 조직 개편을 단행했다고 24일 밝혔다.

우선 플랫폼 금융에 그룹 혁신역량을 집중하기 위해 '디지털부회장'을 신설한다. 하나은행 행장인 지성규 부회장이 디지털부회장을 담당한다. 지주 차원의 디지털 사업 추진 동력을 강화하기 위해 '그룹디지털총괄'과 '그룹ICT총괄'을 배속해 실행력을 배가할 계획이다.

신설한 ESG부회장은 함영주 부회장이 담당해 본격적인 ESG 금융 실천에 속도를 낸다. 하나금융은 ESG 경영을 이사회 차원의 주요 핵심 사안으로 격상시켜 이사회 내 ESG 관련 위원회인 '지속가능경영위원회'와 '소비자리스크관리위원회'를 신설하기로 했다. 오는 26일 열리는 정기 주주총회에서 관련 안건을 최종 의결할 예정이다.

또한, 신설 예정인 소비자리스크관리위원회에는 ‘그룹소비자리스크관리총괄’과 ‘소비자리스크관리팀’을 배속해 위원회의 추진력을 강화하고, 실행 중심의 ESG 활동을 지원하기 위해 기존 ‘사회가치팀’을 ‘ESG기획팀’으로 개편한다.

글로벌부회장은 지난해부터 하나금융그룹의 해외사업 성장과 내실을 다진 이은형 부회장이 계속 수행키로 했다.

하나금융은 “이번 조직개편으로 급변하는 금융 환경에 유기적이고 유연하게 대응하기 위해 기존 부문으로 운영하던 관계사간 협업 체계를 수평적 협의체 체제로 전환한다”며 “협의체 체제로 개편하면 관계사 자율 경영과 책임 경영을 강화하고 그룹 내 다양한 영역에서 협력이 활성화할 것으로 기대한”고 말했다.

