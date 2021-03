박성중, 79억여원 가장 많아



[아시아경제 이현주 기자] 서울 강남·서초·송파 3개 지역구 국회의원 8명의 평균 재산은 약 23억원으로 나타났다.

25일 국회 공직자윤리위원회에 따르면 해당 지역 의원 총 재산은 181억9459만원이다. 이를 단순 평균 내면 22억7432만원이 된다. 신고총액 500억원 이상인 전봉민·박덕흠 무소속 의원을 제외한 국회의원 296명 신고재산액 평균 23억6136억원과 비슷하다.

재산 신고액이 가장 많은 박성중 국민의힘 의원(서초구 을·79억3120만원)을 제외하면 평균은 14억6620만원으로 줄어든다. 의원들 중 김웅 국민의힘 의원(송파구 갑)의 재산은 1억7028만원 감소해 1억1208만원으로 가장 적었다.

