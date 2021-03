광주서부교육청 ‘학교 장애인 편의시설 기술지원’ 협약식 개최

[아시아경제 호남취재본부 이관우 기자] 광주서부교육청은 24일 광주장애인편의증진기술지원센터와 장애인 편의시설 공사 시 설치 적정성을 높이기 위해 ‘학교 장애인 편의시설 기술지원’ 업무 협약식을 개최했다고 밝혔다.

광주장애인편의증진기술지원센터는 장애인 편의시설 적합성 확인 업무를 대행하는 지체장애인협회 산하 장애인 편의시설 전문기관이다.

이날 협약식에는 서부교육청 박주정 교육장, 강윤석 행정지원국장, 조영우 학교시설지원과장, 광주장애인편의증진기술지원센터 박종필 센터장, 이춘행 사무처장 등 9명이 참석했다.

행사는 각 기관 대표 인사말과 간략한 취지 소개 후 협약체결, 기념사진 촬영, 간담회 등 순으로 진행됐다.

박현중 광주장애인편의증진기술지원센터 부장은 “장애인 편의시설에 관심을 가지고 사업을 추진해 준 서부교육청 시설지원과에 감사하다”고 말했다.

조영우 서부교육청 학교시설지원과장은 “서부교육청은 장애인 편의시설 적정 설치 세부계획을 수립했고, 이번 협약을 통해 양 기관 간 협력을 공고히 하기로 했다”며 “일반학교에 진학하는 특수교육대상 학생 수가 꾸준히 늘고 있는 상황에서 학생들이 생활하는 데 불편함 없는 학교 시설 조성에 노력하겠다”고 말했다.

호남취재본부 이관우 기자 kwlee719@asiae.co.kr