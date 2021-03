[아시아경제 호남취재본부 이관우 기자] 동신대학교 대학일자리센터는 지난 23일 정보전산센터 2층 세미나실에서 ‘제6기 취업홍보대사 발대식’을 개최했다고 24일 밝혔다.

6기 취업홍보대사로 선발된 12명의 재학생들은 내년 2월까지 센터의 각종 취업 지원 사업과 프로그램을 교내·외에 알리는 역할을 한다.

이들은 정부의 청년 고용 정책과 청년 취·창업 시책을 SNS로 알릴 수 있는 콘텐츠를 개발·홍보하고, 집단상담 프로그램과 청년친화 강소기업 탐방 등 다양한 프로그램에도 참여한다.

안민주 대학일자리센터장 직무대리는 “취업홍보대사들이 학생들의 눈높이에 맞는 홍보활동을 해주길 기대한다”고 말했다.

한편 동신대 대학일자리센터는 지난해 성과 평가에서 호남·제주권 대학교 중 유일하게 5년 연속 최고 등급인 우수평가를 받았다.

