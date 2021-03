골드만삭스 "전기차 배터리 가격 18% 오를 것"

[아시아경제 조유진 기자] 전기차에 대한 전세계적인 수요 증가로 전기차 배터리 가격이 18% 급등할 것이라는 분석이 나왔다.

23일(현지시간) 미 경제매체 CNBC에 따르면 골드만삭스는 지난 18일 발간한 보고서를 통해 전기차의 수요 증가가 배터리 원자재의 가격 상승을 야기할 것이라며 이 같이 전망했다.

골드만삭스는 구체적으로 배터리 가격이 약 18% 오를 것으로 예측했다. 전기차 차량 비용에서 배터리 비중이 약 20~40%를 차지한다는 점에서 이 같은 가격 상승은 전기차 제조업체의 수익구조에 영향을 미칠 것으로 판단했다.

보고서는 배터리 원자재에 대한 구체적인 가격 목표를 제시하지는 않았지만, 핵심 원재료인 리튬과 코발트의 가격이 두 배 이상 뛸 것으로 예상했다. 니켈 가격은 60% 가량 오를 것으로 전망했다.

보고서는 전기차 핵심 재료 가격이 올해 초부터 상승하기 시작했다며 이런 상황을 고려할 때 전기차 산업 육성 계획을 가진 일부 국가에서 가격 안정화를 위해 원자재의 비축량을 늘리는 정책을 펼칠 수 있다고 봤다.

특히 니켈의 경우 한정된 자원의 가용성으로 리튬인산철(LFP) 등 다른 종류의 배터리로의 전환이 가속화될 것으로 봤다. 리튬인산철 배터리는 니켈이나 코발트를 사용하지 않은 가격이 저렴하고 화재성이 낮다는 장점이 있다.

리튬인산철 배터리 채택 비중이 높은 전기차 제조업체로는 테슬라와 중국 샤오펑 등을 꼽을 수 있다.

보고서는 또한 "니켈 가격이 사상 최고치인 톤당 5만달러로 치솟을 경우 전기차 대당 가격이 1250~1500달러 오르면서 전기차 수요에 부정적인 영향을 미칠 수 있다"고 말했다.

그러면서 "소비자가 내연기관차에서 전기차로 전환할 수 있는 티핑 포인트는 배터리 가격이 충분히 하락했을 때 가능할 것"이라며 "2030년께 배터리 비용이 내연기관차 비용 보다 낮아질 것"으로 전망했다.

조유진 기자 tint@asiae.co.kr