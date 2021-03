[아시아경제 부애리 기자] 엔씨소프트가 24일 모바일 다중접속역할수행게임(MMORPG) '리니지2M'을 대만과 일본에서 출시했다.

대만 서비스명은 '티엔탕2M', 일본 서비스명은 '리니지2M'이다. 출시 전 진행한 사전 예약에서 대만은 350만명, 일본은 220만명을 기록했다.

리니지2M은 대만과 일본에서도 그래픽, 인터페이스 등이 한국과 동일한 수준으로 서비스 된다.

엔씨는 리니지2M 대만·일본 광고모델로 금성무를 내세웠다.

대만, 일본 이용자들은 PC 퍼플과 퍼플 모바일 앱을 통해 리니지2M을 이용할 수 있다.

세부 정보는 공식 홈페이지에서 확인 가능하다.

