경찰, 음주사고 후 측정 거부한 대학병원 조교수 입건

[아시아경제 이정윤 기자] 서울의 한 대학병원 조교수가 술에 취한 채 운전하다 사고를 내고 음주 측정 요구까지 거부해 경찰에 입건됐다.

서울 송파경찰서는 40대 A씨를 도로교통법상 음주운전과 음주측정거부, 교통사고처리 특례법상 치상 혐의로 입건해 조사 중이라고 24일 밝혔다.

A씨는 이달 21일 오후 10시 10분께 술에 취한 채 자신의 승용차를 몰고 가던 중 송파구 가락동 오금역 교차로에 정차해있던 차량을 측면에서 받은 혐의를 받고 있다. 또 그는 신고를 받고 출동한 경찰관의 음주 측정 요구를 거부했다. 사고로 피해 차량 운전자는 경상을 입은 것으로 전해졌다.

A씨는 해당 사고 직전에도 인근 아파트에 주차돼 있던 4대가량의 차를 긁고 지나간 것으로도 알려졌다.

경찰은 조만간 A씨를 불러 정확한 사고 경위를 조사할 계획이다. 또 이들 차량의 피해 정도를 조사한 뒤 A씨에 대해 사고 후 미조치 혐의를 추가로 적용할 수 있을지 결정할 방침이다.

