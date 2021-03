롯데百 광주, 봄맞이 광주천 환경 가꾸기 ‘정화활동’ 전개

[아시아경제 호남취재본부 신동호 기자] 롯데백화점 광주점(점장 나연)은 24일 봄맞이 광주천 환경 가꾸기 정화활동을 진행했다고 밝혔다.

이번 봉사활동은 광주시에서 추진하는 시민 참여 형 광주천 가꾸기 사업의 일환으로 추진됐다.

샤롯데봉사단은 봄을 맞아 남구에 위치한 광주천 일대의 양림교에서부터 서석교까지 주변에 쓰레기와 오물 등을 처리했다.

환경 정화 활동에 앞서 참여하는 전 직원은 열 체크와 손 소독 그리고 마스크 바로 쓰기등 철저한 개인 위생 방역 수칙을 준수했다.

롯데백화점 광주점은 광주천 경관개선과 지역 친화적 생태계 구축을 위해 정화활동 및 유해식물 제거 등 캠페인을 지속적으로 추진할 예정이다.

문선자 샤롯데봉사단원은 “광주천을 이용하는 시민들을 위해 깨끗한 환경을 조성할 수 있는 뜻 깊은 시간이었다”며 “앞으로도 일회성으로 끝나지 않고 적극적인 참여로 환경보호 활동에 동참하겠다”고 말했다.

