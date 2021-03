[공직자재산공개] 고위공직자 재산 1위, 김종갑 한전 사장…무려 '165억'

[아시아경제 이지은 기자] 재산공개대상이 되는 고위공직자 1885명 중 가장 재산이 많은 사람은 김종갑 한국전력공사 사장으로 나타났다.

정부공직자윤리위원회가 25일 관보를 통해 공개한 '정기 재산변동사항 신고내역'에 따르면, 김 사장의 재산은 165억3122만원으로 공개대상자 1885명 중 1위를 차지했다.

공개 대상자는 행정부 소속의 정무직, 고위공무원단 가등급, 국립대학총장, 공직유관단체장, 광역·기초 지방자치단체장, 광역의회의원, 시?도 교육감 등이다.

김 사장은 올해 재산총액이 165억3122만원에 달하며, 1년 전보다 재산이 17억6123만원 증가한 것으로 나타나 재산총액 상위자(10인) 중에서도 재산 증가폭이 가장 컸다.

그 뒤를 이은 것은 박영서 경상북도 도의회 의원으로, 1년 전보다 8억632억원 증가한 148억1955만원을 기록했다. 박 의원은 도의회 의원 중에서는 재산 1위를 차지했다. 과학기술정보통신부 산하의 노도영 기초과학연구원 원장의 재산은 140억5241만원으로 세 번째로 많았다. 1년 전보다는 2억6306만원 줄어든 것이다.

4위는 김수문 경상북도 도의회 의원(135억9880만원)으로 1년 전보다 재산이 6억9939만원 늘었다. 김창용 정보통신산업진흥원 원장(133억1657만원)은 1년 전보다 재산이 5억1898만원 줄며 5위를 기록했다. 각각 차지했다.

6~10위는 각각 성중기 서울시 의원(131억428만원), 최기영 과학기술정보통신부 장관(119억3166만원), 김경선 여성가족부 차관(117억983만원), 이강섭 법제처 처장(116억9441만원), 한광협 한국보건의료연구원 원장(115억3593만원)이 차지했다.

