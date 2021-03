해수부, 경북 구룡포항 인근해상 표류어선 긴급구조

[세종=아시아경제 문채석 기자] 해양수산부는 24일 오전 7시20분께 경북 포항시 구룡포항 동방 약 13㎞ 해상에서 배터리 방전으로 표류하던 68t급 속초선적 근해통발어선 D호를 긴급 구조해 예인했다고 밝혔다. 2명의 승선원이 타고 있었다.

D호는 24일 오전 5시 33분께 선박 통항량이 많은 구룡포항 인근 해상에서 항해 중이었으나, 엔진 시동이 꺼지며 배터리가 방전돼 자력항해가 불가능해 동해어업관리단에 구조를 요청했다.

이에 동해어업관리단은 동해일원 해역에서 불법어업 단속 및 우리어선 안전조업 지도 임무를 수행하던 무궁화21호를 현장으로 긴급 투입해, 포항시 구룡포항 외항까지 예인한 후, 오전 8시20분께 선주측이 수배한 예인선에 안전하게 인계했다.

이세오 동해어업관리단장은 "연근해 조업선은 잦은 기관고장 사고 등에 대비해 출항 전 기관 예비품 및 안전점검을 철저히 해 주기 바란다"며 "조업 지도는 물론, 우리어선 조난 시 우리어선과 승선원들의 안전 확보에 만전을 기하겠다"고 말했다.

