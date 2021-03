[아시아경제 온라인이슈팀] 가수 나다가 파격적인 패션 화보를 공개했다.

24일 소속사 월드스타 엔터테인먼트에 따르면 나다는 최근 지인들과 함께 개인 패션화보를 완성했다.

화보 속 나다는 블랙 보디수트를 입고 허벅지에 파격적인 대형 타투를 해 섹시미와 관능미를 부각했다.

한편 나다는 웹예능 '소파어웨이' 등에서도 활약하고 있으며, 신곡 작업도 진행 중이다.

온라인이슈팀 issue@asiae.co.kr