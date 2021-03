'셀프 인테리어족' 겨냥…현대L&C, 자르고 붙이는 타일 제품 공개

[아시아경제 김보경 기자] 현대L&C가 누구나 손쉽게 실내 공간을 꾸밀 수 있는 '셀프 인테리어 건자재' 제품 라인업 확대에 나선다.

현대백화점그룹 계열 종합건자재 기업 현대L&C는 보닥 타일, 쉬움 타일 등 DIY(Do It Yourself)형 인테리어 건자재 제품을 확대한다고 24일 밝혔다.

보닥 타일은 거실·안방·화장실·주방 등 실내 공간 벽면을 꾸밀 수 있는 접착형 마감재다. 타일·벽지 등 기존 벽면의 형태에 상관없이 칼이나 가위로 쉽게 잘라 스티커처럼 붙일 수 있는 게 특징이다. 에폭시 코팅을 적용해 방수성과 내구성이 뛰어나다. 빅브릭 다크그레이, 헥사 모노화이트 등 새로운 패턴과 색상을 적용했다.

쉬움 타일는 칼이나 가위 등으로 잘라서 스티커처럼 붙여 완성하는 DIY 바닥재다. 내구성이 뛰어나 오염 및 스크래치에 강하며 항균 기능도 갖췄다. 대표 상품 4종은 실제 목재와 유사한 '진저', 고급스러운 대리석 느낌의 '클래식 마블' 등 천연 소재의 특징을 색상과 패턴으로 구현한 게 특징이다.

이들 DIY 인테리어 제품은 특히 환경 호르몬으로 분류되는 프탈레이트계 가소제를 전혀 사용하지 않았다. 카드뮴·수은·납 등 6대 중금속 유해 물질이 함유되지 않아 가정뿐 아니라 보육시설 등에서도 안심하고 사용할 수 있다.

현대L&C는 보닥 타일과 쉬움 타일 등 DIY형 인테리어 건자재 제품 50여 종을 온라인몰 등에서 판매하고 있다.

현대L&C 관계자는 "자신의 개성에 맞춰 집안을 꾸미는 셀프 인테리어족을 겨냥해 2021년형 신제품을 선보이게 됐다"며 "DIY 인테리어 제품 품목 수를 지속적으로 확대할 계획"이라고 말했다.

