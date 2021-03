ADT캡스, 비대면 출입보안 상품 확대…"ICT 기반 서비스 강화"

[아시아경제 김보경 기자] 보안전문기업 ADT캡스는 비대면 출입보안 솔루션의 상품 라인업을 확대한다고 24일 밝혔다.

ADT캡스는 다양한 종류의 비대면 출입보안 솔루션을 선보이고 있다. ▲비접촉 인증방식을 통해 얼굴인식과 발열체크를 간편하게 할 수 있는 출입보안솔루션 '캡스 스마트체크' ▲얼굴인식과 스피드게이트 결합형 '캡스 스마트워크인' ▲스마트폰을 활용한 출입 인증 서비스 '캡스 모바일출입카드' 등이 있다.

코로나19 장기화에 대응해 ADT캡스는 캡스 스마트체크와 모바일출입카드의 제품 기능을 업그레이드하고, 사용 범위를 확대해 상품 라인업을 강화했다.

캡스 스마트체크는 발열 체크 기능을 더욱 강화하고 사용자 편의성을 높여 ▲일반 단독형 ▲의료기기 인증 단독형 ▲사이니지형 등 3종의 신규 상품을 선보였다.

일반 단독형은 무선(WiFi) 통신 기능을 탑재해 고객 전용 애플리케이션을 통해 스마트폰으로 간편하게 고온 발열자 경고 및 마스크 미착용 알림 기능을 제공하는 것이 특징이다.

의료기기 인증 단독형은 식품의약품안전처로부터 의료기기제조 인증을 받아 정확한 체온 측정이 가능하다. 정확한 발열 체크 관리가 필요한 병원, 약국, 요양시설 등에 적합하다.

사이니지형은 최고 수준의 해상도를 갖춘 대형 LCD 키오스크에서 홍보 및 안내 영상표출의 디지털 사이니지 기능을 제공한다. 관리자는 고온 발열자에 대한 SMS 알람 기능을 선택할 수 있다.

실물 카드 없이 스마트폰 앱을 통해 간편하고 안전하게 출입이 가능한 캡스 모바일출입카드도 편의 기능을 한층 강화했다.

캡스 모바일출입카드는 카드 디자인에 따라 ▲모바일 출입 기본형 카드인 'M1' ▲사원증 및 학생증 등 고객 맞춤형 디자인이 가능한 'M2' 카드를 선택할 수 있다. 대형 빌딩, 기업은 물론 중소기업과 소호매장에서도 이용할 수 있도록 사용 범위를 확대했다.

ADT캡스 관계자는 "코로나19의 영향으로 비대면 출입 보안서비스에 대한 수요가 증가하고 사업장별 원하는 서비스도 다양해짐에 따라 사용 범위와 기능을 대폭 강화했다"며 "앞으로도 새로운 ICT 기반의 다양한 비대면 보안 상품과 서비스를 제공할 방침"이라고 전했다.

ADT캡스의 비대면 출입보안 서비스 관련 자세한 문의 및 신청은 ADT캡스 고객센터를 통해 할 수 있다.

김보경 기자 bkly477@asiae.co.kr