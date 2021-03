현대H몰, 유기견·유기묘 후원 프로그램 진행

[아시아경제 임춘한 기자] 현대홈쇼핑의 현대H몰은 다음달 18일까지 고객과 함께하는 유기견·유기묘 후원 프로그램 ‘허그 캠페인’을 진행한다고 24일 밝혔다.

현대H몰은 이번 캠페인에 참여한 고객수에 따라 고양이 배변모래와 사료, 유기견·유기묘 장난감 등을 사단법인 한국유기동물복지협회에 기부한다. 한국유기동물복지협회는 유기동물 구조와 인식 개선을 도모하는 비영리 단체다.

현대H몰은 반려동물용품 전문관 H-펫샵에서 금액에 관계없이 상품을 구매하는 고객 한 명당 고양이 배변모래를 1kg씩 기부한다. 2500명이 고양이 배변모래 2500kg을 기부한 이후에는 고양이 유기농 사료 1kg으로 대체된다. 고양이 배변모래(2500kg)와 유기농 사료(최대 500kg)를 합쳐 최대 3000kg을 기부할 예정이다.

유기견·유기묘들을 위한 장난감을 기부하는 이벤트도 진행된다. 오는 28일까지 현대H몰 내 이벤트 페이지를 통해 신청한 고객 중 추첨을 통해 300명을 선정해 ‘강아지, 고양이 장난감 DIY 키트’를 제공한다. 고객이 다음달 18일까지 장난감을 완성하면 택배기사를 통해 수거해, 향후 유기견·유기묘를 입양하는 가정에 제공할 계획이다.

현대H몰 관계자는 "유기견과 유기묘를 지원하는 것은 물론 유기동물에 대한 고객들의 관심을 불러일으키는 것이 캠페인의 목적"이라며 "앞으로도 다양한 사회공헌 활동을 이어나갈 계획"이라고 말했다.

임춘한 기자 choon@asiae.co.kr