SSG닷컴, ‘쓱 파트너스’ 오픈마켓 시범운영…상반기 중 정식 론칭

[아시아경제 임춘한 기자] SSG닷컴은 24일 입점 판매자를 위한 ‘쓱(SSG) 파트너스’를 연다고 밝혔다. 다음달 20일부터 오픈마켓 시범 운영을 시작하고 시스템 안정화 기간을 거쳐 상반기 중에 해당 서비스를 정식 론칭한다는 계획이다.

쓱 파트너스는 SSG닷컴에 입점한 셀러들이 회원가입부터 상품 등록 및 관리, 프로모션 등 모든 업무를 처리할 수 있는 전용 플랫폼의 명칭이다. 오픈마켓 판매자들은 이날 오전 9시 이후부터 쓱 파트너스를 통해 SSG닷컴에서 판매할 상품을 미리 등록할 수 있으며, 오픈마켓 외에 기존 종합몰 입점을 위한 상담 신청도 할 수 있다.

SSG닷컴은 이번 쓱 파트너스 구축을 기점으로, 판매자들이 편리하게 상품을 판매할 수 있도록 다양한 정보를 지속적으로 제공할 방침이다. 대표적으로 판매자들은 자주 묻는 질문을 정리한 오픈마켓 A to Z, 효과적으로 쿠폰을 운영하는 방법과 같은 판매 팁 등을 활용할 수 있다. 또한 판매자 리포트를 통해 주문량이나 고객 현황을 확인하고 매출 데이터를 분석하는 것도 가능하다.

SSG닷컴이 오픈마켓 서비스 도입을 결정한 가장 큰 이유는 상품 경쟁력 확보다. 실제로 오픈마켓이 정식으로 도입되면 현재 취급하고 있는 약 1000만 종의 상품 수를 크게 늘릴 수 있을 것으로 기대하고 있다. 오픈마켓의 특성상 가격 경쟁도 자연스럽게 이뤄져 소비자 선택의 폭도 한층 넓어질 것으로 보인다.

SSG닷컴은 판매자 입점 기준을 대폭 낮췄다. 오픈마켓 판매자의 경우 기존 SSG닷컴 입점 방식과 달리 입점 신청과 심사 및 승인 과정 등이 생략되고 본인 명의의 핸드폰 인증만 거치면 누구나 개인 판매자가 될 수 있도록 가입절차를 간소화했다. 국내 사업자등록증을 소지하고 있으면 국내 사업자로, 해외 거주 국가에서 사업자등록을 했다면 해외 사업자로 가입할 수도 있다. 다만, 식품과 생필품 일부를 비롯해 명품 및 패션 브랜드 일부 카테고리 등은 오픈마켓 서비스 도입에서 제외될 예정이다.

SSG닷컴 관계자는 “이번 판매자 센터 오픈을 시작으로 상품경쟁력을 가진 셀러들이 많이 입점해 주길 기대한다”며 “당사 플랫폼 경쟁력과 우수 셀러가 조화를 이루며 함께 성장할 수 있는 오픈마켓을 구현하겠다”고 밝혔다.

임춘한 기자 choon@asiae.co.kr