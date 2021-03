[아시아경제(대전) 정일웅 기자] 산림청은 23일 산림분야 주요 현안에 대한 유관 협회·단체 의견을 수렴하는 자리로 온라인 간담회를 열었다고 밝혔다. 산림청 최병암 차장 주재로 열린 이날 간담회에선 산림청의 ‘2050 산림부문 탄소중립 추진전략(안)’과 ‘식목일 변경’에 관한 의견이 주로 오갔다. 최 차장이 온라인 간담회를 주재하고 있다. 산림청 제공

