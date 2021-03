송파구 석촌호수 벚꽃 감상 '온라인 벚꽃 중계' 진행

4월1~11일 오전 9~다음날 오전 5시 석촌호수 패쇄 조치...▲송파의 온라인 벚꽃산책 ▲벚꽃이 보이는 라디오 등 온라인 벚꽃 중계 ... 송파둘레길 곳곳 ▲벚꽃전시 ▲공공예술프로젝트 등 봄맞이 프로그램 풍성

[아시아경제 박종일 기자] 송파구(구청장 박성수)가 벚꽃 개화기 동안 석촌호수를 전면 통제함과 동시에 온라인 축제로 개최, 대신 송파둘레길에서 벚꽃을 즐길 수 있도록 소규모 프로그램을 마련했다.

구는 코로나19 확산 방지를 위해 지난해에 이어 올해도 벚꽃 개화 기간 동안 석촌호수를 폐쇄 조치한다.

4월1일부터 11일까지 11일간 오전 9시부터 다음날 오전 5시까지 출입을 통제, 주민들의 아침 출근 및 산책 등을 위해 오전 5시부터 9시까지는 일부 진입로를 개방한다는 방침이다.

대신, 4월2일부터 유튜브 ‘송파TV’를 통해 석촌호수 및 송파둘레길의 생동감 넘치는 벚꽃을 감상할 수 있도록 '온라인 벚꽃 중계'를 진행한다.

먼저, ‘송파의 온라인 벚꽃산책’을 통해 드론을 활용해 벚꽃이 만개한 송파의 모습을 생생하게 전달한다.

특히, 올해는 송파둘레길 벚꽃 8경을 선정, 석촌호수 벚꽃길과 함께 송파둘레길의 벚꽃 절경을 생동감 있게 담아낼 예정이다.

‘벚꽃이 보이는 라디오’는 ▲라이브 공연 ▲어린이 기자단 ▲다문화 가족 등 주민들이 직접 참여해 벚꽃이 핀 석촌호수의 모습을 다양하게 소개하는 프로그램이다.

4월2~11일 오후 2~5시에 진행된다.

또, ‘벚꽃 랜선여행’을 통해서는 유튜버가 소개하는 송파둘레길의 숨은 벚꽃 명소와 즐길 거리를 만나 볼 수 있다. 마치 벚꽃 길을 직접 걸으며, 벚꽃을 구경하는 듯한 기분을 느낄 수 있게 한다.

더불어, 방역수칙을 준수하는 범위 내에서 '송파둘레길 봄맞이 전시' 프로그램을 마련했다. 송파둘레길 ‘벚꽃 전시’를 통해 새로운 봄꽃 길을 감상할 수 있다. 송파에서 활동하는 미술가협회, 사진작가회, 서화협회, 문인협회의 다양한 작품이 송파둘레길 전역에 전시된다.

이외도 송파둘레길 오금동 물놀이장에서는 참여 전시 프로그램인 ‘벚꽃 소원나무’와 ‘시민참여형 공공예술프로젝트’를 진행한다. 주민들에게 작품을 만들어 직접 전시해보는 문화·예술활동의 기회를 선사한다. 전시가 진행되는 곳곳에 방역을 위한 안전요원을 배치할 예정이다.

박성수 송파구청장은 “올해는 석촌호수 벚꽃 산책길 대신 방역수칙을 준수하며 벚꽃을 안전하게 즐길 수 있도록 송파둘레길에서 온·오프라인의 소규모 프로그램을 준비했다”며 “송파의 벚꽃을 보며 많은 구민들이 봄의 따스함과 함께 희망의 기운을 얻으시길 바란다”고 전했다.

