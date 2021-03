함소원·진화, 결별설 이후 '아내의 맛' 첫 등장…마마 오열 "이혼은 절대 안 돼"

[아시아경제 김봉주 기자] 방송인 함소원이 남편 진화와의 결별설에 대해 심경을 고백했다.

23일 방송된 TV조선 '아내의 맛'에 함소원이 출연해 최근 불거진 진화와의 이혼설을 언급했다.

이휘재는 "우리 연락도 안 받아서 걱정했다"라며 운을 띄웠다.

결별설 후 방송에 출연하게 된 함소원은 "심려를 끼쳐 죄송하게 생각한다"라며 "주변 분들이 너무 많이 물어본다. 진화는 한국에 있다"라고 말했다.

이어 "진화와 대화가 다 된 상황이 아니었다. 섣불리 말을 꺼낼 수 없었던 상황"이라고 설명했다.

이를 들은 이휘재가 "부부가 살다 보면 여러 가지 일이 있다"라고 말했다.

함소원은 "이번 일이 있고 난 뒤에 한 달에 한 번 정도 진화가 바람을 쐬기로 했다"라고 밝혔다.

이어진 화면에서 함소원은 자신의 품에 안겨 우는 혜정이를 달래며 진화에게 전화를 걸었다. 하지만 진화는 전화를 받지 않았다.

결국 함소원은 중국마마에게 전화해 "(지금) 나가야 하는데 남편이 안 들어왔다. 지금 와서 혜정이 좀 봐주세요. 스케줄 때문에 지금 나가야한다"라고 부탁했다.

진화는 며칠 뒤 집으로 돌아왔다. "뭐하다가 이제 왔어"라는 마마의 말에 진화는 "그냥 좀 일이 있었다"라고 답했다.

이를 지켜보던 장영란은 "수척해진 것 같다"라고 말했고, 이하정은 "마음고생이 있었던 것 같다"고 했다.

"밥은 먹었냐? 소고기로 국 끓여줄게"라는 마마의 말에도 진화는 "됐어요 엄마 드세요"라고 말하며 선을 그었다.

마마는 진화를 위해 그가 가장 좋아하는 요리인 토마토 계란탕을 만들고 소고기를 구웠다.

진화는 결국 침대에서 일어나 마마와 식사했다.

식사 자리에서 마마는 "도대체 무슨 일이야? 아무 일도 없는데 며칠씩 집을 비워?"라며 걱정했다.

이에 진화는 "나도 힘든 거 이해하고 다투고 싶지도 않다. 그런데 둘만의 시간도 없이 외식도 못하고 같이 뭘 하려고 하면 피곤해서 싫다고만 한다. 힘든 건 나도 이해한다. 그렇지만 우리는 부부다. 둘이 함께하는 시간이 없어졌다"라고 답했다.

이어 "가출하니까 애들부터 생각이 나더라. 눈앞에서 아른거려서 어쩔 수 없이 돌아왔다. 아이를 생각해서라도 참고 견뎌야 한다. 이혼은 절대 안 된다. 무슨 일이 있어도. 부모의 이혼이 아이에게 얼마나 슬픈 일인데"라면서 오열했다.

이에 대해 함소원은 "나도 이번에 반성하게 됐다. 계속 남편한테 '너는 진화가 아닌 혜정의 아빠', 나도 '내가 아닌 혜정의 엄마'를 강요하려고 했다"면서 "남편이 뭘 얘기하면 '기다려'라고 하면서 혜정이부터 해주려고 했다. 이런 것들이 남편은 기분이 그랬는지 힘들어했던 것 같다. 남편한테 '잘하고 있어'라는 말 한마디 해줬어야 했는데 모자란 부분만 얘기했었다"라고 고백했다.

이에 대해 함소원은 "나도 이번에 반성하게 됐다. 계속 남편한테 '너는 진화가 아닌 혜정의 아빠', 나도 '내가 아닌 혜정의 엄마'를 강요하려고 했다"면서 "남편이 뭘 얘기하면 '기다려'라고 하면서 혜정이부터 해주려고 했다. 이런 것들이 남편은 기분이 그랬는지 힘들어했던 것 같다. 남편한테 '잘하고 있어'라는 말 한 마디 해줬어야 했는데 모자란 부분만 얘기했었다"고 고백했다.

마마의 성화에 두 사람은 저녁 데이트에 나섰다.

함소원은 "조금이라도 나랑 이혼할 생각 있었어?"라고 물었다.

이에 진화는 "딱 이 말만 할게. 난 지금까지 당신과 결혼한 걸 단 한 번도 후회한 적 없어. 혜정이 잘 키우자는 생각밖에 없다"라고 말했다.

함소원은 진화의 대답에 미소지었다.

앞서 함소원·진화 부부는 지난달 말 이혼설에 휩싸였다.

당시 스포츠조선은 부부의 측근을 인용해 두 사람이 이혼할 수도 있다고 보도했다.

함소원은 중국으로 떠나려는 진화를 붙잡았고, 이들은 결국 화해한 것으로 전해졌다.

이후 함소원과 진화는 각자의 인스타그램을 통해 가정을 지키겠다는 뜻을 밝혔다.

김봉주 기자 patriotbong@asiae.co.kr