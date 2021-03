[조이골프] 비욘드골프 V550 "와이드 스윗 스폿 파워"

"똑바로 더 멀리."

비욘드골프 V550 드라이버(사진)다. 550cc에 달하는 초대형 체적부터 시선을 끈다. 현존하는 고반발 드라이버 가운데 가장 큰 헤드 사이즈다. 독자적인 열처리를 통해 반발계수는 0.92, 거의 한계치에 가깝다. 초대형 헤드와 고반발을 동시에 실현했다. 아마추어골퍼가 손쉽게 최대 비거리를 낼 수 있는 동력이다. 관성모멘텀은 최대 관용성을 보장한다.

헤드는 딥페이스 형태로 어드레스에서 시각적인 부담이 없도록 설계됐다. 일반 드라이버와 비교해 어떤 것이 550cc인지 구별하기 힘들 정도다. 크라운 면적이 460cc 샬로우 페이스 타입 드라이버와 비슷하거나 1~3% 정도 차이가 난다. 샤프트 역시 다양하다. 가장 부드러운 R3부터 S1까지, 고탄도용와 저탄도용 등 총 14가지를 선택할 수 있다. 골퍼의 최적 탄도에 꼭 맞는 클럽을 만든다.

미국프로골프(PGA)투어 선수들이 사용하는 GCQuad 시뮬레이터 기반 피팅 서비스가 이어진다. 스윙 데이터를 분석한 후 전문 프로의 1대1 원포인트 레슨을 통한 비거리 솔루션이다. 비욘드골프 측은 "단순히 제품 성능만 자랑하는 게 아니다"라며 "과학적인 자료와 시타, 피팅 전문가의 조언 등이 시너지 효과를 내 비거리 늘리기가 완성된다"고 설명했다.