與野, LH특검 협상 시작…"수사 최장 90일" vs "1년은 해야"

[아시아경제 임춘한 기자] 여야가 23일 한국토지주택공사(LH) 사태 특별검사 도입을 위한 실무 협상에 들어갔지만 수사 범위와 대상 등을 놓고 대립하며 의견 접근을 이루지 못했다.

김영진 더불어민주당·김성원 국민의힘 원내수석부대표는 이날 국회에서 '3+3' 협의체 첫 회의를 열고 특검 추천 방식을 포함한 세부 사항에 대한 논의에 착수했다.

김영진 원내수석은 회의 직후 기자들과 만나 "부동산 투기를 이번에 발본색원, 공직자의 투기 문화를 근절하고 제도개혁의 전기를 마련하자고 했다"고 밝혔다. 김성원 원내수석은 "특검의 추천, 규모, 기간에 대해서는 각 당이 좀 더 심도 있게 논의해 다음에 만나기로 했다"고 말했다.

민주당은 비공개로 진행된 회의에서 특검 수사기간을 최장 90일 정도로 하자고 제안했으나 국민의힘은 최소 1년 이상 진행돼야 한다는 입장을 고수한 것으로 알려졌다. 다만, 국회의원 등 선출직 전수조사의 수사 주체에 대해서는 일부 의견 접근이 있었던 것으로 전해졌다. 이와 관련해 김영진 원내수석은 "특별법으로 하자는 안과 제3의 안에 대해 논의하기로 했다"고 밝혔다.

한편, 김성원 수석은 국정조사에 대해 "양당이 국조 요구서를 제출해 범위 등을 얘기하기로 했다"고 말했다.

