[아시아경제 임춘한 기자] 23일 오후 3시 47분께 충북 제천시 왕암동의 의약품제조업체에서 폭발 사고가 발생했다.

이 사고로 근로자 2명이 1도에서 2도 화상을 입고 병원으로 이송됐고, 여과기 등이 불에 타 소방서 추산 200만원의 재산피해가 발생했다.

소방당국은 정확한 사고 경위를 조사하고 있다.

