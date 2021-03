광주교육청, 방과 후 마을돌봄 프로그램 운영 민간위탁 기관 선정

[아시아경제 호남취재본부 이관우 기자] 광주시교육청은 23일 민간위탁 공모 심사를 거쳐 방과 후 마을돌봄 프로그램을 운영할 15개 기관을 최종 확정했다고 밝혔다.

이번 공모에 선정된 기관은 꿈꾸는부엉이마을학교, 빛고을남구마을허브사이트주민협의회, ㈔플레이드림, 사회복지창작소 터, 동신대종합사회복지관, 스토리텔링 매씨즈, 십시일반나눔마을학교, 아이들세상지역아동센터, 그림이있는작은도서관, 온가족그림책작은도서관, ㈔한국예술진흥회, 교육공동체어울림, 숲속작은도서관, 광주광역시봉선청소년문화의집, 마을한바퀴 등 15개 기관이다.

방과 후 마을돌봄 프로그램 민간위탁 사업은 교육부로부터 특별교부금 1억8000만 원을 확보해 추진하는 지역특화 맞춤사업이다.

맞벌이·저소득층·한부모 가정 등의 돌봄이 필요한 초등학생에 대한 안전한 보살핌과 지역사회의 다양한 자원을 활용한 돌봄 확대 및 기능 활성화를 목적으로 한다.

지난해 6개 기관에서 올해 15개 기관으로 확대된 방과 후 마을돌봄 프로그램을 통해 학교 수업이 끝난 후 사회복지관, 작은도서관 등을 활용해 마을에서 직접 초등학생을 돌보게 된다.

현재 초등학교 돌봄교실에서 수용하지 못하고 있는 3학년 이상이 주 대상이다.

사업기간은 올해 4~12월 기관별 10~25명 내외의 초등학생을 대상으로 북아트, 뉴스포츠 체험, 타악기 드럼을 통한 음악적 소양을 증진할 수 있는 프로그램 등을 다양하고 특색 있게 운영하고, 기관 당 1200만 원을 지원 받게 된다.

김수강 시교육청 초등교육과장은 “방과 후 돌봄이 필요한 학부모들이 지역사회의 인적·물적 인프라를 활용한 마을 돌봄 서비스를 이용할 수 있도록 했다”며 “집에서 가까운 곳에서 친근한 돌봄이 이뤄질 수 있도록 하는 동시에 방역 및 위생 기준을 철저히 준수해 안전한 돌봄이 될 수 있도록 하겠다”고 말했다.

호남취재본부 이관우 기자 kwlee719@asiae.co.kr