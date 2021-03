거창군, 고품격 행정서비스 위한 민원 행정 친절 교육 실시

민원인 눈높이에 맞는 친절과 민원 응대로 고품격 민원 행정서비스 제공



[아시아경제 영남취재본부 최순경 기자] 경남 거창군은 22일부터 26일까지 5일간 민원 행정의 최일선에 있는 11개면 행정복지센터 170여명을 대상으로 ‘찾아가는 친절 교육’을 진행한다고 23일 밝혔다.

한 주간 하는 이번 순회 교육은 SM 스피치아카데미 대표 이수민 전문 강사가 ▲21세기가 원하는 직장인 이미지 만들기 ▲친절을 부르는 서비스 대화법 ▲고객 응대 기법 ▲나는 어떤 사람인가? MBTI 분석 ▲전화 예절 등의 실무적인 내용으로 진행한다.

이번 친절 교육은 민원인과 직원 간의 갈등을 최소화하고 정형화된 친절이 아닌 복잡하고 다양한 민원의 수요를 읽고 주민의 관점에서 생각하고 배려하는 민원인의 눈높이에 맞는 친절과 민원 응대로 고품격 민원 행정서비스를 향상하고자 마련됐다.

정현수 민원소통과장은 “친절한 태도와 정확한 업무처리는 면민이 주인인 거창군을 만들어 가기 위한 첫걸음이며, 공직자 스스로 나부터 변화하고자 하는 마음가짐을 갖는 것이 무엇보다 중요하다”고 말했다.

영남취재본부 최순경 기자 tkv0122@asiae.co.kr