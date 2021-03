목포시 ‘목포사랑운동 실천’ UCC 공모전 개최

오는 24일∼내달 23일 누구나 참여 가능…최우수상 200만 원

[아시아경제 호남취재본부 정승현 기자] 전남 목포시(시장 김종식)는 목포사랑운동의 범시민적 분위기 조성과 실천에 대한 공감대 확산을 위해 영상(UCC) 공모전을 추진한다고 23일 밝혔다.

공모 기간은 오는 24일부터 내달 23일까지로 지역·나이·참여자 수 제한 없이 누구나 참여할 수 있다. 단 1인(1팀)당 두 작품까지 참여할 수 있다. 주제는 친절, 질서, 청결, 나눔 등 목포사랑운동과 관련해 자율적으로 선정하면 된다.

참여를 희망하는 시민은 목포시청 홈페이지에서 신청사식을 내려받은 후 작성하고, 이를 스캔해 홈페이지에 올리면 된다. 출품작은 유튜브에 게시하는 한판 신청서에 주소(URL)를 작성해야 한다.

시는 부서 1차 평가에 이어 외부 전문가의 2차 심사를 거쳐 내달 29일 당선작을 선정할 예정이다. 최우수상(1편)에는 200만 원을, 우수상(2편)에는 각각 100만 원을, 장려상(3편)에는 각각 50만 원의 상금을 수여한다.

자세한 사항은 목포시 대표 홈페이지(참여/민원→시민참여→목포사랑운동 UCC 공모)에서 확인하면 된다.

시 관계자는 “목포사랑운동이 시민의 삶 속에서 자연스럽게 실천되고, 확산할 수 있도록 참신하고 특색있는 영상 제작에 관심이 있는 시민 여러분의 적극적인 참여를 당부드린다”고 말했다.

호남취재본부 정승현 기자 koei34@asiae.co.kr