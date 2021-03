[아시아경제 호남취재본부 윤자민 기자] 국민의힘 광주광역시당이 새 보금자리를 마련했다.

국민의힘 광주시당은 23일 34년 간 당사로 사용해 온 북구 중흥동 당사를 떠나 상무지구 메트로빌딩 4층에 당사를 이전했다고 밝혔다.

그동안 사용해온 당사가 노후와 된데다, 김종인 비대위원장의 지시에 따라 당사 이전을 결정한 것으로 알려졌다.

새 당사는 당원 교육과 다양한 정책토론회, 공청회, 강연 등이 가능한 대회의실, 간담회를 위한 민원실과 사무공간을 갖췄다.

새 당사는 내년 대선과 지방선거를 앞두고 전초기지 역할을 하게 된다.

문상옥 시당위원장은 “국민의힘 광주시당이 정책정당으로 거듭나 시민들로부터 사랑받을 수 있도록 하겠다”면서 “광주 현안과 맞춤형 정책을 개발해 광주시민 곁으로 다가가는 국민의힘이 되겠다”고 말했다.

호남취재본부 윤자민 기자 yjm3070@asiae.co.kr