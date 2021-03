코스피 하락 반전.. 외인·기관 순매도 강세

[아시아경제 황준호 기자] 23일 코스피는 상승 출발했지만 10시를 넘어서면서 하락 반전했다.

개인의 순매수 의향에도 외국인과 기관의 순매도를 이겨내지 못하는 모습이다.

코스피는 이날 11시4분 현재 3028.23을 기록하고 있다. 전일 종가 대비 0.24% 내려간 수준이다. 개인이 2589억원의 순매수 의향을 보이고 있지만 외인과 기관이 각각 1354억원, 1213억원의 순매도 의향을 나타내면서 지수 하방 압력을 가하고 있다.

업종 별로는 종이목재 업종이 2.83% 올랐다. 대영포장, 신풍제지 등이 10% 넘는 상승세를 보이면서 업종 상승을 견인하고 있다. 이어 건설업이 2.74% 올랐다. 현대건설, GS건설, 대우건설 등 건설 대형주들이 큰 폭으로 상승했다.

시총 상위 종목들은 비교적 힘을 쓰지 못하고 있다. 삼성전자가 0.24% 오른 8만2200원을 기록하고 있고, 삼성바이오로직스가 0.84% 오른 71만1000원에 거래되고 있다. 카카오도 0.1% 상승세를 나타내고 있다.

코스닥도 하락세다. 0.10% 내려간 954.39를 가리키고 있다. 개인이 787억원의 순매수에 나선 반면, 외인과 기관이 각각 30억원, 485억원의 순매도로 지수 하락을 견인하고 있다.

업종별로는 기타제조, 비금속, 제약, 신성장기업 등이 1%대 상승세를 나타내고 있다. 섬유, 유통, 기타서비스, 통신장비등도 상승세를 보이고 있다.

시총 상위 종목 중에서는 제약주의 강세가 눈에 띈다. 셀트리온헬스케어가 1.17%, 셀트리온제약이 0.74%, 알테오젠이 1.87%, 씨젠이 5.27% 상승세를 나타내고 있다.

