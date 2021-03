“부담없이 검진 받으세요”

김해시, 저소득층 국가 암 검진 비급여 비용 지원

[아시아경제 영남취재본부 이상현 기자] 경남 김해시는 이번 연도 국가 암검진 대상자 중 의료급여수급권자에게 암 검진 비급여 비용을 지원한다고 23일 밝혔다.

지원 사항은 위암 검진 시 내시경 수면비, 대장암 1차 검진(분변잠혈검사) 후 잠혈반응 있을 시 대장 내시경 수면비, 유방암 1차 검진(유방촬영술) 후 판정유보 및 유방암 의심 시 유방초음파 비용 등이다.

현재 김해시 의료급여수급권자의 암 검진 수검률은 38.67%로, 건강보험료 납부자와 비교해 약 8% 낮게 측정되고 있다.

암으로 인한 사망률은 늘어나고 있지만, 저소득층인 의료급여수급권자는 경제적인 이유로 의료 서비스 이용률이 낮은 것으로 판단된다. 이번 사업을 통해 의료급여수급권자의 암 검진 수검률 향상에 이바지할 수 있을 것으로 기대하고 있다.

암 검진을 원하는 김해시 의료급여수급권자는 해당 사업에 참여하는 관내 검진 기관에 사전 예약 후 신분증을 들고 방문하면 된다.

해당 검진 기관은 김해시청 홈페이지 ? 분야 포털 ? 보건복지정보 검색 - 의료급여수급권자 암 검진 비급여 비용 지원 사업에서 확인할 수 있다.

