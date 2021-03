警, 하남시의회 압수수색…경호처 과장 등 24명 수사

[아시아경제 이관주 기자] 한국토지주택공사(LH)에서 비롯된 부동산 투기 의혹을 수사 중인 경기남부경찰청 부동산투기사범 특별수사대가 23일 하남시의회 김은영 의원 사무실 등을 압수수색했다. 김 의원은 ‘모친 명의 땅 투기 의혹’을 받고 있다.

김 의원의 모친은 2017년 4∼10월 하남시 천현동 4개 필지 3509㎡(약 1063평)의 땅을 매입했으며 해당 땅이 교산신도시로 편입되며 지난해 12월 말 3.3㎡당 80여만원의 보상금을 받아 2배가량의 차익을 남긴 것으로 알려졌다.

앞서 하남시는 김 의원 남편 명의의 천현동 4개 필지 2477㎡가 불법으로 형질 변경된 사실을 확인하고 개발제한구역의 지정 및 관리에 관한 특별조치법 위반 혐의로 경찰에 고발한 바 있다. 2007년 8월 김 의원 남편이 사들인 이 땅은 그린벨트 임야지만 불법 개간이 이뤄져 밭으로 사용되고 있다. 김 의원은 의혹이 불거지자 소속 정당인 더불어민주당에서 탈당했다.

정부 합동특별수사본부는 이날 청와대로부터 수사 의뢰받은 경호처 직원 1명과 정부 합동조사단으로부터 수사 의뢰받은 지자체 공무원·지방공기업 직원 23명에 대한 사건을 경기남부경찰청에 배당했다.

대통령 경호처 과장 A씨는 2017년 9월께 LH에 근무하는 형의 배우자 등 가족과 공동으로 3기 신도시 지역 토지 413㎡를 매입한 것으로 확인됐다. A씨는 대기발령 조처됐다. 투기 의혹을 받는 지자체 공무원·지방공기업 직원 23명을 소속별로 분류하면 경기 광명시가 10명으로 가장 많고, 안산시 4명, 시흥시 3명, 하남시 1명이다. 나머지는 부천도시공사 2명, 경기도시공사·과천도시공사·안산도시공사 각각 1명이다.

특수본은 이번에 수사의뢰된 인물들의 투기 의혹이 기존 사건과 연결고리가 있다고 보고 사건을 경기남부청에 배당한 것으로 전해졌다. 특수본 관계자는 "참고인 조사와 피의자 소환조사, 증거물 확보를 위한 압수수색은 계속 진행될 것"이라고 말했다.

