함평군 노인복지관 ‘사랑의 봄꽃 나눔’ 전개

[함평=아시아경제 호남취재본부 김춘수 기자] 함평군노인복지관의 ‘청춘불패봉사단’ 어르신들은 지난 22일 함평군보건소 선별진료소와 치매안심센터를 방문해 코로나19 대응으로 지친 직원들의 노고를 격려하는 사랑의 봄꽃을 전달했다고 23일 밝혔다.

사랑의 봄꽃은 개별포트마다 심은 프리지어, 튤립 등 소화분 15개로 어르신들이 직접 준비했다.

어르신들은 “함께 희망의 봄을 기다려요!”라는 응원 메시지와 함께 기념사진을 촬영하며 고마움을 전하고, 보건소 직원들과 치매 파트너 및 게이트키퍼 홍보를 위한 홍보 캠페인도 함께 전개했다.

치매안심센터를 찾은 송*례(74)씨는 입구에 배치된 화분을 보며 “향기로운 봄꽃 향기와 흙냄새가 불안하고 힘들었던 시간을 위로하는 것 같다”며 서로의 값진 마음을 응원했다.

한편, 함평군보건소와 노인복지관은 치매 선도단체 협약을 통해 찾아가는 치매조기검진 및 치매 쉼터 찾아가는 인지 재활프로그램 등 다양한 프로그램을 운영하고 있다.

호남취재본부 김춘수 기자 ks7664@asiae.co.kr