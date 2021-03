현대차그룹, 초고속 충전 브랜드 'E-pit' 론칭…인프라 구축 본격화

별도 조작없이도 인증→충전→결제 가능…대기표 발급 시스템도 도입

4월 중순까지 전국 고속도로 12곳 개설…도심 8곳도 순차 개소

[아시아경제 유제훈 기자] 현대자동차그룹이 그룹 통합 초고속 충전 브랜드를 공개하며 관련 인프라 구축을 본격화 하고 있다. 현대차 현대차 005380 | 코스피 증권정보 현재가 229,000 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 229,500 2021.03.23 08:24 장시작전(20분지연) 관련기사 정의선 현대차그룹 회장, 할아버지 정주영 20주기 추모 사진전 찾아日 르네사스 화재까지…설상가상 반도체 수급 '불똥'현대차, 외국인 4만 3376주 순매도… 주가 -0.44% close 그룹은 초고속 충전 인프라 20개소 120기 구축을 시작으로 충전 생태계 플랫폼 육성계획 등 미래 충전 비전을 제시하는 신규 브랜드 'E-pit'를 공개한다고 23일 밝혔다.

E-pit는 모터스포츠 레이싱의 '피트스톱(Pitstop)'에서 착안된 것으로, 피트스톱은 모터 레이싱 경기 중 차량이 피트(서킷 내 간이정비소 및 베이스캠프)에 정차했다가 다시 트랙으로 출발하는 것을 의미한다. 현대차 현대차 005380 | 코스피 증권정보 현재가 229,000 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 229,500 2021.03.23 08:24 장시작전(20분지연) 관련기사 정의선 현대차그룹 회장, 할아버지 정주영 20주기 추모 사진전 찾아日 르네사스 화재까지…설상가상 반도체 수급 '불똥'현대차, 외국인 4만 3376주 순매도… 주가 -0.44% close 그룹은 E-pit를 '전기차를 위한 피트 스톱'이란 컨셉트 하에 충전과 연관된 모든 서비스를 쉽고 빠르게 제공하는 충전 플랫폼으로 진화시킨단 계획이다.

현대차 현대차 005380 | 코스피 증권정보 현재가 229,000 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 229,500 2021.03.23 08:24 장시작전(20분지연) 관련기사 정의선 현대차그룹 회장, 할아버지 정주영 20주기 추모 사진전 찾아日 르네사스 화재까지…설상가상 반도체 수급 '불똥'현대차, 외국인 4만 3376주 순매도… 주가 -0.44% close 그룹의 E-pit는 빠르고(Fast), 쉽고 편안하며(Easy&Convenient), 프리미엄(Premium)한 서비스를 지향한다는 목표다. 우선 현대차 현대차 005380 | 코스피 증권정보 현재가 229,000 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 229,500 2021.03.23 08:24 장시작전(20분지연) 관련기사 정의선 현대차그룹 회장, 할아버지 정주영 20주기 추모 사진전 찾아日 르네사스 화재까지…설상가상 반도체 수급 '불똥'현대차, 외국인 4만 3376주 순매도… 주가 -0.44% close 그룹의 800V 시스템을 탑재한 전기차를 이용하는 고객은 E-pit 충전소에서 기존 충전시간 보다 최대 50% 줄어든 약 18분 내 80% 충전이 가능하다. 이는 5분 충전으로 약 100㎞ 주행이 가능한 속도다.

또 E-pit는 별도 조작없이 인증, 충전, 결제까지 가능한 플러그 앤 차지(Plug&Charge) 기능을 적용, 쉽고 편리한 서비스를 제공한단 계획이다. 이와 함께 디지털 지갑(Digital Wallet)을 적용해 충전소에서 충전 사업자별 별도의 물리적 카드 없이도 E-pit 애플리케이션을 활용해 인증 및 결제가 가능하다.

아울러 E-pit 충전소 만차 시 대기자 간 분쟁을 방지하기 위해 앱 대기표 발급 시스템인 디지털 큐(Digital Queue) 서비스도 적용했다. 전기차 충전 고객 편의를 위해 충전기의 무겁고 뻣뻣한 케이블 사용성도 개선됐다. 자동 높낮이 조절, 회전 기능 및 보조 손잡이 등 인체공학적 디자인을 더하고 충전기 손잡이에는 자동 살균 LED를 설치했다.

이외에도 E-pit 충전소는 캐노피 건축물로 만들어져 악천후에도 고객이 편안하게 충전할 수 있는 공간을 제공한다. 캐노피는 컨템포러리 미니멀리즘 디자인 컨셉트로 정제된 깔끔한 바디에 견고하면서도 순수(Pure)한 이미지를 구현했다. 아이코닉한 디자인으로 미래 전기차 시대 도래 메시지를 전달한다.

현대차 현대차 005380 | 코스피 증권정보 현재가 229,000 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 229,500 2021.03.23 08:24 장시작전(20분지연) 관련기사 정의선 현대차그룹 회장, 할아버지 정주영 20주기 추모 사진전 찾아日 르네사스 화재까지…설상가상 반도체 수급 '불똥'현대차, 외국인 4만 3376주 순매도… 주가 -0.44% close 그룹은 이번 E-pit 브랜드 론칭을 계기로 향후 충전인프라 생태계 육성을 위해 ▲실행 네트워크 구축 ▲다각적인 협업 추진 ▲충전인프라 서비스 플랫폼을 개발 3가지 중점 전략방향을 구상하고 있다.

현대차 현대차 005380 | 코스피 증권정보 현재가 229,000 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 229,500 2021.03.23 08:24 장시작전(20분지연) 관련기사 정의선 현대차그룹 회장, 할아버지 정주영 20주기 추모 사진전 찾아日 르네사스 화재까지…설상가상 반도체 수급 '불똥'현대차, 외국인 4만 3376주 순매도… 주가 -0.44% close 그룹은 도심형 초고속 충전기 보급 확대를 위한 기술개발, 사업자 제휴 및 협업 추진체 구성 등 실행 네트워크 구축을 시작으로 아파트 중심 실제 생활 거점에서의 충전 불편해소를 위해 충전 솔루션을 개발, 이를 필요로 하는 사업자들에게 제공하고 충전인프라 구축을 활성화하기 위한 다각적인 협업도 추진할 예정이다.

국내 충전사업자와의 상생과 신규 사업기회 창출 및 품질·고객경험 개선을 위해 고도화된 충전인프라 서비스 플랫폼도 개발할 예정이다. 충전사업자가 충전인프라 서비스 플랫폼을 활용하면 개별적인 서비스 시스템 개발과 운영 부담을 줄일 수 있어 효율적인 사업 운영이 가능하다. 또 충전사업자뿐만 아니라 다양한 일반 서비스 사업자도 충전과 연계한 주차, 세차 등을 포함해 혁신적인 부가서비스를 통합형 서비스로 제공할 수 있다. 이를 통해 충전기, 충전서비스의 안정적인 품질관리도 수월해 질 전망이다.

현대차 현대차 005380 | 코스피 증권정보 현재가 229,000 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 229,500 2021.03.23 08:24 장시작전(20분지연) 관련기사 정의선 현대차그룹 회장, 할아버지 정주영 20주기 추모 사진전 찾아日 르네사스 화재까지…설상가상 반도체 수급 '불똥'현대차, 외국인 4만 3376주 순매도… 주가 -0.44% close 그룹 관계자는 "초고속 충전소 20개소 구축과 혁신적인 충전 경험 제공은 E-pit 브랜드의 시작"이라며 "올해부터 충전 생태계 플랫폼 육성을 본격 추진할 계획으로, 전기차 시대에서의 미래 사업 및 혁신 상품을 창출해 국내 충전 인프라 산업의 선순환 발전에 기여하고자 한다"고 밝혔다.

한편 E-pit 충전소는 오는 4월 중순 전국 12개 고속도로 휴게소에서 개소(72기)할 계획이며, 도심 내 주요 거점에도 8개소(48기)가 순차 문을 열 예정이다. DC콤보 타입1의 모든 전기차는 E-pit 충전소에서 충전이 가능하다.

유제훈 기자 kalamal@asiae.co.kr